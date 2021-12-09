Новую школу на 1100 мест начали строить в Мытищах

Школу на 1100 мест возведут в Мытищах по индивидуальному проекту напротив Дворца культуры «Яуза». Рабочие приступили к разработке котлована, забивке свай и выносу канализации. Ранее на месте, где возводят школу, было демонтировано недостроенное здание.

«Мы надеемся, что у этого участка уже будет счастливая судьба. Здесь будет школа, и пойдут дети, потому что здесь когда-то строили спортивный комплекс, не достроили и демонтировали. Потом планировался коммерческий объект», — рассказала генеральный директор ГК «Стройтекс» Татьяна Чебаненко.

Типовой проект из-за определенных особенностей площадки не получился. Поэтому школу на 1100 мест возведут по индивидуальному. Он предполагает переменную этажность — в три и четыре этажа и просторный внутренний двор.

Источник фото: телеканал «360»

«Проект индивидуальный, не типовой, делался с учетом специфики этого участка. Здание имеет закрытый квадратный контур, площадь порядка 22 тысяч квадратных метров. Как правило, школы с таким количеством мест занимают площадь 16-18 тысяч м². За счет того, что большие коридоры, получилась такая большая площадь и такой интересный проект», — отметил заместитель главы администрации г. о. Мытищи Михаил Годин.

Источник фото: телеканал «360»

Школу должны были сдать еще в 2019 году, но строительство началось только сейчас. Застройщик обещает сдать объект в первом квартале 2023 года. Несмотря на то, что школу возводят в рамках инвестконтракта, все этапы строительства отслеживают местные власти.

«Наконец-то началось строительство, и есть уверенность, что теперь инвестор завершит его, так как объект ожидаемый и долгожданный, очень необходим для этого микрорайона. Надеюсь, что мы сегодня согласуем график работ и в течение полутора лет сможем открыть школу», — сказал глава г.о Мытищи Виктор Азаров.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа официально поручил согласовать график строительства и держать процесс на контроле. Сейчас в Мытищах строят еще 4 общеобразовательных учреждения, все они будут сданы в ближайшие 2-3 года.