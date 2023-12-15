Подмосковье 15 декабря 2023, 11:31 Новую школу и детский сад построят в рабочем поселке Боброво в 2024 году Unsplash

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Вторую школу и пятый детский сад строят в рабочем поселке Боброво в Ленинском округе. Работы завершат в 2024 году.

«Детский сад на 325 малышей и школу на полторы тысячи мест строят в жилом комплексе „Восточное Бутово“, расположенном в рабочем поселке Боброво», — сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

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Как идут работы на втором объекте, проверил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Каторов в ходе рабочей поездки по округу.

Трехэтажная школа площадью почти 30 тысяч квадратных метров на сегодняшний день готова на 64%. По словам представителя застройщика, здесь продолжается устройство кровли и внутренних стен, монтаж окон и инженерных сетей, утепление фасада и отделочные работы внутри здания. Одновременно приводится в порядок прилегающая территория. На площадке работают более 150 человек.

«Школа строится хорошими темпами. Работы — в графике. Уже сейчас по объекту высокая степень готовности. Уверен, что сроки будут соблюдены. Важно открыть школу к 1 сентября, чтобы дети из близлежащих домов смогли учиться рядом с домом. Держим этот вопрос на контроле», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы.

Кроме того, Станислав Каторов побывал в действующем детском саду в этом рабочем поселке. Тут функционирует 13 групп для детей в возрасте от трех до семи лет, в том числе две логопедические и 14 групп дополнительного образования (кружков). Коллектив учреждения полностью укомплектован, в том числе из жителей микрорайона.

В пресс-службе добавили, что в текущем году в Боброво открыли сразу три детских сада на 800 мест и поликлинику на 100 посещений в смену, где принимают как детей, так и взрослых пациентов.

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