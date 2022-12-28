Подмосковье 28 декабря 2022, 18:38 Новую школу и детский сад открыли в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске

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Торжественную церемонию открытия новых образовательных учреждений провели в ЖК «Большое Путилково» в городском округе Красногорск. Свои двери для детей распахнули детский сад и школа на 1250 мест.

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Новый детский сад рассчитан на 11 групп детей. Площадь здания составляет 3,7 тысячи квадратных метров. Школа же представляет собой трехэтажное здание площадью почти 16 тысяч квадратных метров. Помещения для младших ребят расположили в отдельном блоке, а первые классы — на первом этаже. Для продленки оборудовали спальни с одноярусными кроватями. Для старших есть кабинет кулинарии, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, читальный зал с медиатекой и витражами.

В общей сложности застройщик планирует довести количество новых детских садов в ЖК «Большое Путилково» до 10. Посещать их смогут 2500 детей. Четыре школы будут учить одновременно до 5000 воспитанников. Помимо этого, в микрорайоне появится поликлиника, подстанция скорой помощи и спорткомплекс с бассейном и футбольным полем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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