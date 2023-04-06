Подмосковье 06 апреля 2023, 17:01 Новую школу и детский сад откроют в Мытищах к сентябрю

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Новые образовательные учреждения построят в Мытищах в этом году. К началу учебного года на Новомытищинском проспекте откроют пристройку в школе № 6, а в деревне Бородино — детский сад.

В здании нового детского сада в деревне Бородино уже идут отделочные работы. Учреждение примет детей в сентябре. Тогда же должна была открыться и пристройка к школе № 6 в Мытищах. Однако строители обещают сдать объект уже к концу мая, чтобы педагоги смогли проводить здесь летние мероприятия.

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«Все для того, чтобы <…> мы успели в установленные сроки. Мы этим очень плотно занимаемся и уверены, что в срок все объекты будут сданы с надлежащим качеством», — сказал исполняющий обязанности главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

Выезды на строящиеся объекты представители администрации совершают ежемесячно, чтобы лично убедиться в соблюдении сроков и оперативно решить возникающие вопросы.

Кроме того, в 2024 году в округе построят еще один детский сад и школу на 1735 мест в микрорайоне 17А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения региона.

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