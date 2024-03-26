Подмосковье 26 марта 2024, 17:19 Новую школу и детский сад откроют в Балашихе к 1 сентября Пресс-служба администрации города или района

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В этом году в Балашихе откроют детский сад в микрорайоне Центр-2, а новую школу — в жилом комплексе «Пехра». Кроме того, дошкольное учреждение капитально отремонтируют в Железнодорожном.

Современную школу откроют на Трубецкой улице в Балашихе. Туда смогут пойти 1,5 тысячи детей. Ее планируют открыть 1 сентября. Проект учреждения признали лучшим в номинации «Образовательные учреждения. Интерьеры. Проекты» на конкурсе ассоциации проектировщиков региона. Его украсят 3D-панно и портрет греческого бога Прометея.

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«Благодаря поддержке президента мы реализуем самую масштабную программу строительства объектов образования. Школы должны быть сданы в срок. Мы внимательно сопровождаем все, что связано с их своевременным запуском. Как в отношении строительства, так и оснащения», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В микрорайоне Центр-2 откроют детский сад на 250 мест, он также откроется 1 сентября. А дошкольное учреждение «Улыбка» в Железнодорожном капитально отремонтируют — там обновят фасад, окна, двери, установят новую мебель и оборудование.

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