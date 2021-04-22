Новую школу на 825 мест в Серпухове достроят в 2021 году

Четырехэтажную школу на 825 мест достроят за этот год в Серпухове. Ее откроют в рамках президентского проекта «Образование». Она распахнет свои двери для учеников в микрорайоне Ивановские Дворики.

Сегодня школа готова на 75%, отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. На месте работают около 120 человек.

В настоящее время продолжают отделку помещений, крыши и фасада. Вместе с тем устанавливают лифты и облагораживают внутренний дворик.

На четырех этажах разместятся просторные классы, актовый и спортивные залы, лаборатории, мастерские, библиотека.

«Завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию запланировали на текущий год», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Во внутреннем дворике крупной школы обустроят стадион и беговые дорожки. Здесь же появятся игровые площадки.