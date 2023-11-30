Подмосковье 30 ноября 2023, 11:12 Новую школу достроят на Высоковольтной улице в Раменском в 2024 году Unsplash

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Школу на 550 мест возводят на улице Высоковольтная в Раменском. Ее откроют в сентябре 2024 года. Новое учебное заведение позволит разгрузить школу № 6, пока единственную в этой части города.

В трехэтажном здании разместят просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую и лаборатории. Внутренний дворик благоустроят. Здесь появится футбольное поле с беговыми дорожками и универсальная спортивная площадка.

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Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья: установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, мы ставим задачу график опередить, но при этом не потерять качество работ. Чтобы качественные работы могли вестись в зимний период, первая задача поставлена перед подрядчиком — закрыть тепловой контур и наладить систему отопления. Задача выполнена в указанный срок», — сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Объект строится в рамках проекта президента и программы губернатора «Образование Подмосковья». День знаний в 2024 году юные жители Раменского отпразднуют уже в новой школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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