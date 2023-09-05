Подмосковье 05 сентября 2023, 13:38 Новую школу для 550 учеников открыли в Дмитрове Фото: администрация Дмитрова

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В День знаний в Дмитрове открыли школу на 550 мест. Учреждение построили по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Эта школа — важнейший социальный объект. Она построена по современному проекту и оснащена только самым современным оборудованием. Таких кабинетов, актового зала, других рекреаций больше нет пока нигде в округе», — рассказал глава округа Илья Поночевный.

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В школе появились профильные классы и класс технологической направленности. Сотрудничество с МФТИ даст детям уже с начальных классах технические знания.

В учебном заведении будут работать молодые специалисты, в том числе выпускники Останкинской школы.

«В нашей школе есть замечательные лаборатории, кабинеты физики, химии, современный актовый зал на 200 мест — он оборудован всем, чтобы проводить там праздники и любые другие мероприятия. Школьное спортивное ядро — это 12 площадок для занятий различными видами спорта, стадион, а также и площадку для маломобильных людей», — сообщила директор школы Елена Сигачева.

На открытии побывала и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.

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