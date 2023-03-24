Подмосковье 24 марта 2023, 09:17 Новую схему взаимодействия жителей и коммунальщиков реализовали в Лобне

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Жители Лобни и коммунальщики теперь будут взаимодействовать по-новому. Больше внимания уделят пожеланиям горожан в части ремонта домов и благоустройства, а также контролю за соблюдением сроков работ.

Специалисты на первом этапе познакомились с тем, что волнует людей. Коммунальные службы и представители администрации Лобни каждую неделю встречались с председателями советов домов и активистами. Рабочие группы побывали в большинстве городских дворов.

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На втором этапе коммунальщики и депутаты согласуют с горожанами окончательный список задач. Пожелания жителей легли в основу инвестиционных паспортов по ремонту и благоустройству домов, подъездов и дворов.

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Жители дома на улице Чкалова подписали документ одними из первых. Теперь они точно знают, когда в их доме начнется ремонт водостоков, кто отвечает за состояние межпанельных швов и где в первую очередь нужно чинить вентиляцию.

«Хорошо, что стали работать с председателями многоквартирных домов, с жильцами, с советом дома. Можно решать вопросы. Здорово, что есть общение с администрацией, с представителями коммунальных служб, с управляющими компаниями», — отметила председатель совета дома № 17/3 на улице Чкалова Ольга Ситько.

Инвестиционные паспорта подпишут в каждом доме округа.

«У нас до этого времени не было инструмента, который позволял бы нам отслеживать ход тех работ, по которым оформляются заявки от жителей. Этот инструмент „Умные коммуникации“, по которому мы с жителями собрали перечень основных видов работ, был сформулирован в виде инвестиционного паспорта. Мы будет собираться и отслеживать каждый пункт по выполнению тех или иных работ», — рассказал депутат совета депутатов городского округа Лобня Александр Кузьмиченко.

Несколько месяцев тесного взаимодействия жителей и коммунальщиков показали, что открытый диалог помогает быстро откликаться на просьбы людей и составлять долгосрочные программы ремонта с учетом их мнения.

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