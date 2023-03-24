Подмосковье 24 марта 2023, 11:56 Новую схему мошенничества при покупке билетов в театры и музеи через QR-код раскрыли в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Главное управление региональной безопасности Подмосковья предупредило жителей о новой мошеннической схеме при покупке билетов. Преступники меняют QR-код на афишах и крадут деньги через фишинговые сайты.

Афиши реальных спектаклей, концертов, выставок и спортивных событий с поддельным QR-кодом размещают в местах с большой проходимостью людей. При сканировании у жителей на смартфоне или планшете открывается фишинговый сайт, который, как правило, в точности копирует официальный. Такие двойники максимально схожи с настоящими и предлагают те же услуги, включая выбор места. После оплаты билетов, жертве предоставляется фальшивый электронный документ, а деньги уходят мошенникам.

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Жителей Подмосковья призвали проявлять бдительность и совершать покупки только на проверенных сайтах или в тех точках продаж, которые уже успели себя зарекомендовать как надежные. При покупке билетов онлайн нужно тщательно проверять доменное имя сайта, на котором находитесь. Если оно отличается от оригинального или просто кажется подозрительным, не стоит совершать покупку.

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Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно, а ссылки ведут на проверенные сайты организаторов.