Подмосковье 27 июня 2023, 17:02 Новую серию карт «Стрелка» посвятили Году педагога и наставника Минтранс Подмосковья

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Лимитированная серия карт «Стрелка», посвященная Году педагога и наставника, поступит в продажу в Подмосковье в начале июля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Карты выпустят в трех дизайнах: два с пеликанами, российским символом наставничества, педагогики и воспитания, а также один — с портретом Константина Ушинского. Серию выпустят тиражом в пять тысяч экземпляров. Стоимость «Стрелки» составит 80 рублей.

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«Лимитированные карты „Стрелка“, выпущенные в честь Года педагога и наставника, — это важное напоминание о том, что учитель — профессия с большой буквы», — отметили в компании «Мострансавто».

С помощью транспортной карты пассажиры могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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