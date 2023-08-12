Подмосковье 12 августа 2023, 13:49 Новую сельскохозяйственную технику презентовали в Зарайске

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На полях Зарайска аграрники и производители со всех округов узнали о возможностях новой техники. Им презентовали зерноуборочный комбайн и трактор бренда Lovol мощностью 260 лошадиных сил. Оба аппарата сделали в Китае.

На одном из полей с озимой пшеницей технику протестировали.

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«Сегодня показывают нам демо. Рассказывают про технические характеристики. Что может делать техника, с какой мощностью, с какой скоростью и так далее», — сообщил глава округа Виктор Петрущенко.

По его словам, сейчас в регионе думают над заменой иностранной техники на отечественную. Помимо техники китайского производства, аграриям показали российские комбайны, по своей мощности они не уступают европейским аналогам.

Цель семинара и демонстрации — показать отечественным производителям, которые кормят страну, что санкции не помеха. На семинаре собрались производители со всей Московской области. Это представители ЗАО «Куликова» Дмитровского района, «Авангард» из Волоколамского района, «Туламашагро» и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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