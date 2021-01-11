До МКАД за 10 минут вместо часа. Новую развязку открыли в Одинцове

Источник фото: телеканал «360»

Прежде у водителей была одна возможность выезжать в столицу — по Московской улице в поселке Немчиновка. Это приводило к серьезным пробкам на дорогах. Добираясь из Трехгорки до МКАД по Можайскому и Минскому шоссе, водители теряли от 40 минут до часа. Теперь время в пути составит около десяти минут.

По поручению главы региона к работам приступили в 2019 году. Развязка снизит транзитный поток в Немчиновке и Ромашкове. Она обеспечит выезд из Трехгорки на Северный обход Одинцова и дополнительный путь в сторону МКАД.

Мы с удовольствием открываем очередную развязку в первый рабочий день года. Для нас, Подмосковья это всегда очень важная тема. <...> У нас большие планы на этот год, несмотря на ковид Андрей Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, власти реализуют большую президентскую программу по развитию транспортной сферы. Во время запуска движения он пообщался с жителями, подчеркнув, что развязка улучшит транспортную доступность.

Источник фото: телеканал «360»

«Большое количество объектов уже строятся. Я уверен, это будет существенно сказываться на качестве жизни и на том времени, которое семья тратит в дороге», — сказал Воробьев.

Губернатор открыл развязку вместе с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексеем Гержиком. Новая дорога протянулась на 4,1 километра.

Мы открыли рабочее движение на развязке в Трехгорке. Это четыре километра дороги, стометровый путепровод, две кольцевые развязки. Будут продолжаться работы по наладке пунктов оплаты Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день по новой развязке смогут проезжать около десяти тысяч машин. Для этого построили путепровод через Северный обход Одинцова и обеспечили все удобства для водителей.

Например, здесь сделали ограждения, современное освещение и защищающие от грязи экраны. К концу 2021 года здесь появятся ливневая канализация, шумозащитные барьеры и пункты для оплаты проезда.