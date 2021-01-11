До МКАД за 10 минут вместо часа. Новую развязку открыли в Одинцове
Прежде у водителей была одна возможность выезжать в столицу — по Московской улице в поселке Немчиновка. Это приводило к серьезным пробкам на дорогах. Добираясь из Трехгорки до МКАД по Можайскому и Минскому шоссе, водители теряли от 40 минут до часа. Теперь время в пути составит около десяти минут.
По поручению главы региона к работам приступили в 2019 году. Развязка снизит транзитный поток в Немчиновке и Ромашкове. Она обеспечит выезд из Трехгорки на Северный обход Одинцова и дополнительный путь в сторону МКАД.
Мы с удовольствием открываем очередную развязку в первый рабочий день года. Для нас, Подмосковья это всегда очень важная тема. <...> У нас большие планы на этот год, несмотря на ковид
По словам губернатора Подмосковья, власти реализуют большую президентскую программу по развитию транспортной сферы. Во время запуска движения он пообщался с жителями, подчеркнув, что развязка улучшит транспортную доступность.
«Большое количество объектов уже строятся. Я уверен, это будет существенно сказываться на качестве жизни и на том времени, которое семья тратит в дороге», — сказал Воробьев.
Губернатор открыл развязку вместе с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексеем Гержиком. Новая дорога протянулась на 4,1 километра.
Мы открыли рабочее движение на развязке в Трехгорке. Это четыре километра дороги, стометровый путепровод, две кольцевые развязки. Будут продолжаться работы по наладке пунктов оплаты
Каждый день по новой развязке смогут проезжать около десяти тысяч машин. Для этого построили путепровод через Северный обход Одинцова и обеспечили все удобства для водителей.
Например, здесь сделали ограждения, современное освещение и защищающие от грязи экраны. К концу 2021 года здесь появятся ливневая канализация, шумозащитные барьеры и пункты для оплаты проезда.