Подмосковье 11 августа 2023, 22:40 Новую развязку открыли на 59-м километре трассы М-1 у парка «Патриот» в Одинцове ГК "Автодор"

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На 59-м километре трассы М-1 «Беларусь» открыли движение по транспортной развязке около парка «Патриот» в Одинцове. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

Работы завершили перед открытием форума «Армия — 2023». Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа.

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Первыми по разворотной петле проехали рейсовые автобусы. На запуске отрезка пути были председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виталий Резанов.

Развязка сократит время в пути в выходные и праздничные дни на полчаса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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