Подмосковье 20 июля 2023, 14:30 Новую развязку к парку «Патриот» на трассе М-1 откроют в августе Минтранс Подмосковья

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Движение по развязке к парку «Патриот» на трассе М-1 откроют в августе. Для выполнения финальной стадии строительных работ временно изменится схема движения транспорта на 58-м километре автодороги «Беларусь».

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что на правом местном проезде организовано реверсивное движение со светофором При этом часть маршрута проходит по одному из съездов новой транспортной развязки.

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Когда развязка откроется, заезд в парк «Патриот» станет быстрее и удобнее. Запустить движение планируется до открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023» — важнейшего события для Вооруженных сил России. В этом году мероприятие пройдет с 14 по 20 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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