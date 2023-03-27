Подмосковье 27 марта 2023, 15:32 Новую программу «Весенние птицы старой усадьбы» представят в Горках Ленинских 8 апреля Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» пригласил гостей на новую парковую программу, которая стартует 8 апреля. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Эта программа понравится всем, кто любит наблюдать за птицами и хочет знать о них больше. Понимать пернатых научит кандидат биологических наук, орнитолог Павел Квартальнов. Он является автором многих научных статей и способен увлечь синицами, дятлами и прочими снегирями кого угодно.

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Продолжительность программы «Весенние птицы старой усадьбы» — полтора-два часа. За это время гости пройдут по дорожкам парка, послушают птиц и разберутся, как отличать их по внешнему виду и голосу. В Горках Ленинских живут около 100 видов самых разных пернатых, в том числе редких.

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