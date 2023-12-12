Подмосковье 12 декабря 2023, 23:25 Новую программу реабилитации участников СВО запустили в Ивантеевке Егиян Ольга

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В реабилитационном центре «Пушкинский» в Ивантеевке стартовала новая программа. Время между лечением в госпитале и получением помощи в реабилитационном центре пациенты проводят дома.

«Очень важно в этом время не останавливать реабилитацию. И я рада, что наш центр в этом теперь активно участвует. У нас есть все необходимое оборудование. А для новой программы закуплен механический тренажер, который разрабатывает кисти рук. Эта техника также подойдет и для реабилитации после инсульта», — рассказала замдиректора центра Мария Крайнева.

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Двое военнослужащих из Пушкино уже приступили к реабилитации по новой программе.

«Соляная пещера произвела нереальное впечатление — первый раз такое предложили. Отличный релакс», — рассказал 34-летний Николай.

«Вернулся к нормальной жизни. Все уже хорошо. Как говорится, до свадьбы заживет», — заявил 29-летний Левон.

Сейчас Николай водит машину и ведет полноценный образ жизни. Оба бойца шутят и улыбаются.

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