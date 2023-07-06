Подмосковье 06 июля 2023, 16:20 Новую программу геномной селекции молочного скота запустили в Подмосковье фото — Н. Надточая

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Программу геномной селекции молочного скота внедрили в Подмосковье. Соглашение об этом заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам директора по генетике холдинга «Мираторг» Николая Елаткина, при реализации проекта специалисты учли лучшие мировые практики селекции и накопленный опыт лаборатории молекулярно-генетической экспертизы. Самый крупный дистрибьюторный центр «Мираторга» расположен в Домодедове.

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«Геномная селекция — это уникальный метод. Однако такие лабораторные исследования очень дорогие. Раньше у фермерских хозяйств Подмосковья не было средств вести геномную селекцию самостоятельно. Субсидии, которые выделит Московская область из бюджета фермерам, помогут им вести эту работу», — рассказал Елаткин.

Также он добавил, что лаборатория планирует предоставлять фермерам Подмосковья отечественную базу данных крупного рогатого скота, которая поможет селекционерам отбирать лучшие генетические материалы для своего производства.

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