Подмосковье 06 июля 2023, 19:47 Новую программу для бизнеса «Недвижимость за один рубль» запустили в Подмосковье РИА «Новости»

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В Подмосковье запустили новую программу по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Недвижимость за один рубль», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Предприниматели региона могут взять в аренду помещения по ставке в один рубль в год.

Первыми в Подмосковье льготами воспользовались предприятия «Единая лифтовая компания» и «Прайм Сервис» в Люберцах, а также компания «Позитроника» в Протвине городского округа Серпухов. По словам зампреда председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, запуск проекта послужил закономерным шагом.

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«В регионе для создания и расширения импортозамещающих производств успешно работает программа „Земля за один рубль“. И теперь, проанализировав запрос бизнеса, похожую схему мы решили предложить и МСП, которым необходимы площади для запуска и развития», — подчеркнула министр.

По условиям программы, помещения для малого и среднего бизнеса в регионе необходимо отремонтировать в течение одного года и шести месяцев или провести реконструкцию за три года. Глава Министерства имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что помещения под аренду в Протвине и Люберцах находятся на текущий момент в ненадлежащем состоянии.

«„Единая лифтовая компания“ заключила договор аренды на помещение площадью 708,1 квадратного метра, арендная плата по которой составит более 13,8 тысячи рублей в месяц. С „Прайм Сервис“ договор заключен на помещение площадью 677,3 квадратного метра, аренда — чуть более 13 тысяч. Оба помещения арендованы на срок 10 лет и находятся на Комсомольском проспекте. В Протвине заключен договор аренды на часть здания общежития на улице Ленина площадью 47,2 квадратного метра. Аренда составит более 27 тысяч рублей», — уточнила руководитель ведомства.

Воспользоваться новой мерой поддержки могут юридические и физические лица, ведущие бизнес на территории Московской области. Для участия в проекте у предприятия не должно быть задолженностей по налогам и заработной плате сотрудников, а также оно не должно находиться в стадии банкротства. Узнать подробности об объектах по губернаторской программе «Недвижимость за один рубль» можно на инвестиционной карте. Заявки принимают на портале региональных госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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