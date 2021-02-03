facebook_pixel
    03 февраля 2021, 22:11

    Новую пристройку к школе на 350 мест открыли в Пушкинском округе

    Анастасия Максимовских, Дария Сенникова, Екатерина Бутовская

    Трехэтажная пристройка к школе в поселке Ашукино Пушкинского округа готова принять учеников. Ее построили за год. В новом здании 27 кабинетов, есть спортивный и актовый залы.
    Новую пристройку к школе на 350 мест открыли в Пушкинском округе

    «Среди кабинетов есть специализированные. Мастерские для мальчиков и для девочек», — рассказывает заместитель директора Ашукинской школы, учитель французского языка Людмила Левашова.

    Новую пристройку к школе на 350 мест открыли в Пушкинском округе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Первым итогом открытия пристройки будет отмена второй смены. Старое здание соединили с новым переходом, так что теперь это одна обновленная школа. Всего здесь смогут обучаться 700 детей.

    Новую пристройку к школе на 350 мест открыли в Пушкинском округе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «В существующем здании у нас будут обучаться дети начальной школы, а в пристройку переходит основная школа — с 5 по 11 класс», — рассказала директор Ашукинской школы Рания Байгузина.

    В новом здании установлены десятки компьютеров и 3D-принтеры. Учитель информатики Ашукинской школы отмечает, что это, несомненно, поможет достигать лучших результатов в соревнованиях и олимпиадах.

    Новую пристройку к школе на 350 мест открыли в Пушкинском округе | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Считаю, что я самый счастливый учитель. У меня целых два кабинета информатики. Мы традиционно участвуем в роботехнических соревнованиях, и поэтому такой новый кабинет оснащенный, конечно, позволит нам повысить наши результаты», — сказал учитель информатики Ашукинской школы Иван Пыхтеев.

    Новую пристройку к школе на 350 мест открыли в Пушкинском округе | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего в Подмосковье в этом году появится 39 новых школ. Их построят в рамках нацпроекта «Образование».