Новую поликлинику №2 запланировали открыть в Реутове к концу года

Строительство поликлиники № 2 завершили в Реутове. Здесь пациенты увидят просторные коридоры и новые аппараты. Медицинский центр рассчитан на 750 посещений в смену.

В состав учреждения вошли амбулатория, хирургический блок, дневной стационар, кабинеты первичной помощи.

Кроме того, сюда переедет взрослое отделение поликлиники на Юбилейном проспекте, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

По его словам, замечаний к новому медицинскому центру нет — его готовят к открытию. Осталось установить современное оборудование.

Врачи уже осмотрели новые рабочие места, и по их просьбам кабинеты обустроят так, чтобы каждому было комфортно. Где-то организуют дополнительную розетку, а где-то передвинут шкаф.

Уже установлены аппараты МРТ, аппараты в операционных, все системы работают Станислав Каторов.

Это учреждение возвели в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новая поликлиника в скором времени примет первых пациентов.