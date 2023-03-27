Подмосковье 27 марта 2023, 16:37 Новую поликлинику в ЖК «Люберцы» откроют в июне Роман Рамазанов

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Новую поликлинику построят в жилом комплексе «Люберцы» в микрорайоне Зенино в июне. В ней смогут получать помощь 450 взрослых и 150 маленьких пациентов.

Как рассказал руководитель проекта Никита Шувалов, поликлинику уже достроили, она получила заключение о соответствии.

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«Все работы закончены, оборудование установлено. Осталось получить разрешение на ввод в эксплуатацию и передать объект Министерству здравоохранения Московской области», — сказал он.

Кабинеты оборудовали современной техникой, а за строительством следили сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья и администрация округа.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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