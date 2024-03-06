Подмосковье 06 марта 2024, 12:44 Новую поликлинику в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове построят в 2026 году Источник фото: Никита Сморкалов

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Новая поликлиника появится на месте недостроенного дома в жилищном комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове. Здание уже начали сносить.

С появлением новой поликлиники медицинское обслуживание для жителей территориального управления Лесной городок станет более доступным, ведь пока там работает лишь одна амбулатория.

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По словам главного врача Одинцовской областной больницы Андрея Фадеева, новая больница рассчитана на 350 взрослых и 150 детских посещений в день, а место для строительства выбрано исходя из плотности населения.

Ожидается, что новую поликлинику возведут в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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