Новую поликлинику в Реутове откроют в начале ноября

Новая поликлиника на 750 посещений в сутки будет открыта в Реутове в начале ноября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Эта поликлиника в Реутове откроется в начале ноября, укомплектованная и врачами, и оборудованием. У нас в день 120-125 тысяч посещений в поликлиниках, большое количество детей находится. Самая высокая плотность населения у нас в Реутове», — пояснил глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Для удобства пациентов новый корпус будет соединен с действующим зданием поликлиники переходом. Здесь смогут принимать до 250 пациентов в смену. В пристройке разместятся кабинеты участковых врачей-терапевтов, отделения дневного стационара, стоматологии, диспансеризации и неотложка.

Прием будут вести травматолог, ревматолог, геронтолог, откроется кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Корпус оснастят современным медоборудованием. В четырехэтажном здании установят рентгеновские системы диагностики и флюороскопии, МРТ, УЗИ, ЭКГ.

Воробьев отметил — новые поликлиники также появятся в Подольске, Красногорске и Мытищах. Начинается строительство медицинского учреждения и в Сергиево-Посадском городском округе.