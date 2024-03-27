Подмосковье 27 марта 2024, 14:36 Новую поликлинику в Лобне достроят к концу года Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительная готовность новой поликлиники в Лобне превысила 60%. Сейчас там начался монтаж стеновых панелей. Объект сдадут к концу 2024 года.

Новая поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров.

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Там обустроят дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний, центры стоматологии, восстановительной медицины и медицинской реабилитации. Благоустроят и озеленят территорию вокруг.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Рабочие уже приступили к монтажу стеновых панелей, отделке и устройству внутренних инженерных систем и наружных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля готов почти на 90%.

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