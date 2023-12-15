Подмосковье 15 декабря 2023, 15:32 Новую поликлинику с подстанцией скорой помощи и стационаром построят в Одинцове Мособлархитектура

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Новую поликлинику планируют построить в поселке Трехгорка в Одинцовском округе. Медицинское учреждение сможет принять более 500 пациентов в смену.

Поликлиника будет включать стационар и подстанцию скорой помощи. На территории будет насколько корпусов высотой от двух до восьми этажей.

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«Многопрофильное медицинское учреждение сможет принять до 500 пациентов в смену в поликлиническом отделении и 50 человек в стационаре. Кроме того, в здании запроектирована подстанция скорой помощи на четыре машины», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Для облицовки здания выбраны композитные металлические кассеты из алюминиевых сплавов белого и серого цветов. На фасадах предусмотрена точечная подсветка, места для размещения навигации и инфографики.

«Облик медицинского учреждения имеет плавные линии и формы. Скругленные углы создают ощущение безопасности и спокойствия. Узкие горизонтальные элементы темно-серого цвета задают динамику фасадам. Серые декоративные панели с подрезкой обеспечивают дополнительную игру светотени. Яркие алюминиевые акцентные элементы салатового цвета в зоне входных групп выполняют функцию навигации и одновременно создают узнаваемый образ объекта социальной инфраструктуры», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Территорию учреждения благоустроят: проведут озеленение, построят автостоянки и тротуары, проложат линии наружного освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.

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