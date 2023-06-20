Подмосковье 20 июня 2023, 19:43 Новую поликлинику при Центре охраны материнства и детства открыли в Люберцах Unsplash

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Новую поликлинику при Центре охраны материнства и детства открыли в Люберцах в мае. Об этом в эфире «Область перемен» сообщила главный врач центра Татьяна Мельник. Другие гости программы — учитель истории и обществознания школы № 16 городского округа Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов и руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова — рассказали о педагогической конференции и о новой канализационно-насосной станции в Щелкове.

Здоровье детей

В Московском областном центре охраны и материнства в Люберцах открыли детскую поликлинику с широким профилем. В учреждении установили современное оборудование для лечения детских травм, в том числе и черепно-мозговых. Также специалисты центра помогают младенцам с предельно низкой массой тела.

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«Наш центр достаточно большой, он объединяет в себе две самые приоритетные службы — родовспоможения и детства. Таких центров, как наш в России всего шесть. В центр входит два крупных стационара — перинатальный центр на 150 мест и единственная на сегодняшний день многопрофильная детская больница. Плюс три ведущие детские поликлиники и две большие базовые женские консультации», — рассказала главный врач регионального центра по охране материнства и детства Татьяна Мельник.

История в учебниках

Педагогическая конференция под названием «История учебников и за пределами учебников» состоялась в Красногорске. Ее открыли помощник президента России Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Победитель конкурса «Учитель года — 2022», преподаватель школы № 16 Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов выступил с докладом на тему, как литература, живопись и математика помогают лучше понять историю. Подобное мероприятие провели в Подмосковье уже в третий раз в этом году в рамках цикла «Московская область: открытый путь лидерства в образовании, который посвящен Году педагога и наставника.

«Сейчас готовится выход единого учебника истории. Нам, учителям, важно то, каким он получится. С каким подходом будет изучаться история в будущем? Какие важные позиции вложит в него автор? Видно, что учителя очень заинтересованы этой темой», — поделился педагог из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов.

Обращение с отходами в Щелкове

Новую канализационно-насосную станцию запустили в Щелкове. Научно-технический совет при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области провел выездное заседание по оценке работы сооружения. Ежегодно в России образуется около 7,5 тонн илового осадка, который вызван очисткой сточных вод. Они не только вызывают загрязнение, но и создают неприятный для людей запах.

«Результат [комиссии] впечатляет. Ранее было много жалоб в Щелкове, сооружения сильно пришли в негодность. Уделенное внимание от правительства региона позволило проекту соответствовать всем экологическим стандартам. В апреле запустили новые системы очистки воздуха. Рядом находятся дома, жители добивались, находили общий язык с администрацией, и результат — не ощущалось ни запахов, ни постороннего шума даже в санитарной зоне станции», — отметила руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

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