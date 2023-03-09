Подмосковье 09 марта 2023, 12:21 Новую поликлинику построят в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове

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Группа «Самолет» возведет здание поликлиники для взрослых в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Подмосковья.

Медицинское учреждение появится в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных средств. В здании будет четыре этажа, а общая площадь составит почти 3,4 тысячи квадратных метров. Здесь будут терапевтическое и диагностическое отделения, кабинеты теплолечения, стоматологии и другие. Планируется, что в поликлинике будут вести прием специалисты более 10 направлений.

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«В ЖК „Заречье Парк“ кроме поликлиники будут построены школы и детский сад», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку.