Подмосковье 16 мая 2023, 15:46 Новую поликлинику построят в ЖК «Люберецкий» в Подмосковье Компания ПИК

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Компания «ПИК» построит поликлинику на 300 посещений в смену в жилом квартале «Люберецкий». Разрешение на начало работ выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Планируется, что в поликлинике смогут получать медицинскую помощь взрослые и дети. У каждого из подразделений будет своя входная группа с просторными гардеробными.

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В детском отделении организуют в том числе процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики, рентгена и флюорографии.

Взрослая поликлиника включит акушерско-гинекологическое отделение, блок лучевой диагностики и другие помещения.

В жилом квартале «Люберецкий» уже работают детский сад на 250 мест и школа для 1500 учеников. Идет строительство еще двух дошкольных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. К этому же сроку достроят современный детский сад в северной части микрорайона Катюшки.

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