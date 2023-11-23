Подмосковье 23 ноября 2023, 13:02 Новую поликлинику построят в районе «Метровагонмаша» в Мытищах ООО «Архитектурная Проектная мастерская „Проспект“

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Новую поликлинику для детей и взрослых на 235 посещений в смену построят в Мытищах. Медицинское учреждение создаст 195 рабочих мест и обеспечит оказание помощи жителям в районе «Метровагонмаша».

ООО «Архитектурная Проектная мастерская „Проспект“

«Новый объект здравоохранения предусматривает возможность 150 посещений в смену для взрослых и 85 — для детей. Общая площадь поликлиники составит порядка шести тысяч квадратных метров», — рассказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Здание в четыре этажа выполнят по индивидуальному проекту. Поликлинику поделят на два блока: для детей и взрослых. Входные группы выделят козырьками с вывесками разного цвета.

Фасад здания отделают стеклофибробетонными панелями светло-серого оттенка и бетонной плиткой, имитирующей кирпич. Витражные окна со второго по четвертый этаж со стороны лестничных пролетов создадут дополнительное дневное освещение.

ООО «Архитектурная Проектная мастерская „Проспект“

«Лаконичные формы объекта, применение современных материалов и продуманные колористические решения, подчеркивающие разделение на детское и взрослое отделение, сделают здание заметным и одновременно гармонично интегрируют его в окружающую среду», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проектировщиком поликлиники выступила Архитектурная проектная мастерская «Проспект».

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