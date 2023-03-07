Подмосковье 07 марта 2023, 13:33 Новую поликлинику построят в поселке Свердловском в Лосино-Петровском округе

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Первый камень в основание новой поликлиники в поселке Свердловском заложили 7 марта при участии местных жителей. Здание построят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Символический первый камень в основание будущей поликлиники заложили глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и представитель подрядной компании «Стиль-1» Олег Иванов. До конца 2024 года в поселке возведут современное здание, где взрослые и дети смогут получать медицинские услуги.

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После торжественной церемонии рабочие вышли на площадку и приступили к устройству котлована.

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В трехэтажном здании разместятся взрослое и детское отделения. Жители смогут получать здесь неотложную помощь и лечиться в стационаре.