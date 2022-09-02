Подмосковье 02 сентября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

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Viber Новую поликлинику построят в поселке Пироговский в Мытищах к 2024 году пресс-служба Минстройкомплекса Московской области

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В поселке Пироговский городского округа Мытищи к 2024 году будет построена новая поликлиника. Об этом сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства детско-взрослой поликлиники на 200 посещений в смену на улице Советская в поселке Пироговский. Ввод нового объекта здравоохранения намечен на 2024 год», — сказал Локтев.

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Поликлиника будет построена в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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В трехэтажном здании общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров разместятся детское и взрослое отделения. В медучреждении будут вести прием участковые терапевты и узкопрофильные специалисты.

Также в поликлинике появятся кабинеты функциональной диагностики с современным оборудованием, восстановительного лечения и профилактики. Обустроят и прилегающую территорию — предусмотрено размещение парковки и зоны отдыха.

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