Подмосковье 23 августа 2023, 17:06 Новую поликлинику построят в микрорайоне Пироговском в Мытищах Главгосстройнадзор МО

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В микрорайоне Пироговском в Мытищах продолжается строительство поликлиники. Специалисты Главгосстройнадзора Московской области побывали на стройке. Сейчас объект находится на завершающей стадии строительства.

Трехэтажное здание медучреждения возводят с октября 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». Поликлиника войдет в состав Мытищинской городской клинической больницы.

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Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену, из них 150 — для взрослых и 50 — для детей. На первом этаже разместят диагностические кабинеты, что соответствует новому стандарту.

В больнице будут принимать педиатры, терапевты и узкие специалисты — хирург, офтальмолог, невролог, кардиолог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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