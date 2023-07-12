Подмосковье 12 июля 2023, 17:50 Новую поликлинику построят в Лосино-Петровском к 2025 году Источник: страница администрации городского округа Лосино-Петровский в ВК

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В Лосино-Петровском продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в сутки. Начальный этап уже завершен: на объекте установили арматурный каркас и залили бетон. Ожидается, что здание возведут за полтора года, после чего приступят к оснащению медучреждения.

Узкопрофильные специалисты поликлиники будут принимать как взрослых, так и детей. Во взрослом отделении одновременно смогут работать 20 врачей, в детском — 12. Это позволит решить проблему очередей, а также снизить нагрузку на другие учреждения.

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Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что высокотехнологичное оборудование поставят примерно за четыре месяца. Оно может монтироваться и сдаваться врачам, когда поликлиника будет полностью готова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте взрослой поликлиники в Ивантеевке. К работам планируют приступить в следующем году.

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