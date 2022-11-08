Новую поликлинику построят в Лосино-Петровском к 2024 году | 360°

08 ноября 2022, 10:39
Новую поликлинику построят в Лосино-Петровском к 2024 году
Проектирование новой поликлиники на 320 посещений в смену в Лосино-Петровском завершено. После государственной экспертизы документов начнется поиск подрядчика на выполнение строительных работ.
Новую поликлинику построят в микрорайоне Лукино-Варино в городском округе Лосино-Петровский. В Минстрое рассказали, что объект сможет принимать 270 взрослых и 50 детей в смену. Отделения будут иметь отдельные входы для разделения потоков пациентов.
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«В настоящий момент заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Завершить все работы и сдать поликлинику планируется в 2024 году», — уточнили в ведомстве.
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В новой поликлинике будут располагаться отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Здание построят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и подмосковной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
В Подмосковье продолжается реализация программы по срочному ремонту медучреждений «Гнилые зубы». В регионе преобразят все старые клиники, о чем напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Задача — сделать поликлиники и больницы современными и красивыми за короткий срок.
Здравоохранение
Медицина
Лосино-Петровский
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