Подмосковье 17 ноября 2022, 16:13 Новую поликлинику построят в Лобне к концу 2024 года

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Еще одна городская поликлиника появится в Лобне к концу 2024 года. Проект уже прошел экспертизу. В ближайшее время строители обустроят рабочий городок, а в январе начнутся земляные работы.

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Поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Ежедневно за медицинской помощью смогут обращаться 1,2 тысячи пациентов.

В здании разместят поликлинику для взрослых, женскую консультацию, отделение реабилитации, дневной стационар и лабораторию. Это будет большое современное учреждение, отвечающее всем нормам и требованиям.

Объект построят в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

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