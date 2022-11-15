Подмосковье 15 ноября 2022, 12:57 Новую поликлинику построят в Лобне к 2024 году

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В Подмосковье, в Лобне, скоро появится новая поликлиника. Уже заключен договор на то, чтобы провести государственную экспертизу проектной документации, по которой будет проводиться строительство. Ожидается, что новое помещение будет построено уже в 2024 году, оно сможет принимать до 600 пациентов за одну смену.

Новая поликлиника будет входить в состав Лобненской центральной городской больницы.

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«Сейчас поликлиники Лобни испытывают большую нагрузку и появление нового современного медицинского учреждения станет для города большим подарком. Оно разгрузит существующие отделения и сделает медицину в Лобне еще более доступной и качественной», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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В здании появится множество кабинетов, которые будут принимать пациентов. Откроются также помещения для дневного стационара, в нем организуют 45 мест. Будет работать собственная лаборатория, женская консультация, отделение для стерилизации, санитарные комнаты и другие нужные для работы кабинеты, в том числе для рентгена. Не оставят без внимания и прилегающую к поликлинике территорию — ее начнут благоустраивать уже в ближайшее время.