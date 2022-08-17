Новую поликлинику построят в Чехове в 2025 году

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на улице Мира в Чехове построят детскую поликлинику на 500 посещений в смену. Определен подрядчик на проектирование и строительство объекта.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, контракт заключен с ООО «Техноконцепт». Все работы в рамках единой закупки будут выполняться за бюджетные средства.

Новый объект будет возводиться в соответствии с единым стандартом программы «Наша поликлиника». Завершить строительство поликлиники и ввести ее в эксплуатацию планируется в 2025 году. В этот же срок планируется открытие новых медицинских учреждений в Люберцах и Пушкино.

В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Помимо поставок нового медоборудования особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.