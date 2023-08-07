Подмосковье 07 августа 2023, 14:57 Новую поликлинику построят на Заречной улице в Лобне к концу 2024 года пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену продолжается на Заречной улице в Лобне. Новое учреждение откроется рядом со старым корпусом Центральной городской больницы в конце 2024 года.

Сегодня на объекте трудятся 65 специалистов и шесть единиц техники. Рабочие приступили к возведению последнего, пятого этажа здания. Они строят наружные стены и внутренние перегородки, а также прокладывают инженерные сети.

Общая площадь здания составит 11,6 тысячи квадратных метров.

В новой поликлинике разместятся клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, стоматология, отделения травматологии и ортопедии, функциональной диагностики и восстановительного лечения. Кроме того, учреждение оснастят современным оборудованием.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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