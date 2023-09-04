Подмосковье 04 сентября 2023, 17:57 Многопрофильную клинику построят на улице Струве в Балашихе Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Многопрофильную поликлинику на 1123 койки и 300 посещений в смену построят в Балашихе. Для этого округ получил в пользование участок площадью 11,11 гектара.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, многопрофильная клиника с консультативно-диагностическим центром появится в Железнодорожном на улице Струве.

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«Во время встречи с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым идею строительства поддержал президент России. Балашиха — достаточно большой округ, и новый больничный комплекс позволит повысить качество, доступность оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям муниципалитета», — сказала она.

В больнице оборудуют шесть блоков, в том числе хирургический, центральный с приемным отделением, а также реанимационный, операционный, терапевтический, служебно-бытовой и консультационно-диагностический. Работы планируют завершить к 2029 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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