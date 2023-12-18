Подмосковье 18 декабря 2023, 16:37 Новую поликлинику построили на Советской улице в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену завершилось в Мытищах. Ее возвели на Советской улице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника состоит из двух отделений. В детском расположены кабинет неотложной помощи, фильтр-боксы для острых респираторных, группа помещений приема анализов и кабинет прикрепления. А во взрослом отделении оборудовали кабинет неотложной помощи и хирургическое отделение. Общая площадь здания составила более трех тысяч квадратных метров.

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Новую поликлинику откроют в декабре. Принимать пациентов здесь будут участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты.

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