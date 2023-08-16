Подмосковье 16 августа 2023, 12:19 Новую поликлинику открыли в ЖК «Люберцы» Группа "Самолет"

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Поликлинику на 600 посещений в смену открыли в жилом комплексе «Люберцы». Ее построила группа компаний «Самолет» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, получить помощь в поликлинике смогут до 450 взрослых и до 150 детей в день. Там откроют отделения стоматологии, рентгена, хирургии, гинекологии и физиотерапии.

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Здание оснастили современным оборудованием и мебелью, а потоки взрослых и маленьких пациентов разделили при помощи отдельных входов. Учреждение будет доступно для маломобильных жителей.

Всего в жилом комплексе работают четыре детских сада, две школы, инженерно-технологический лицей. В будущем там появится станция скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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