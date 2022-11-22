Подмосковье 22 ноября 2022, 17:23 Новую поликлинику открыли в ЖК «Ярославский» в Мытищах

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В жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах начала работать взрослая поликлиника, она рассчитана на 600 посещений в смену. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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«Мытищи — динамично развивающийся округ Подмосковья, которому необходима соответствующая инфраструктура. Новая поликлиника будет обслуживать 42 тысячи прикрепленного населения», — сказала Светлана Стригункова.

В новой поликлинике пациентов будут принимать свыше 50 врачей. Помимо участковых терапевтов, жители могут попасть к узкопрофильных специалистам — урологам, кардиологам, неврологам, травматологам, хирургам, эндокринологам и другим. В поликлинику закуплено современное медоборудование — маммограф, флюорограф и рентгенаппарат. В медучреждении работают отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, эндоскопический кабинет, а также дневной стационар на 15 коек.

Светлана Стригункова добавила, что всего с начала года в Мытищах открыли два объекта здравоохранения — офис врача общей практики в поселке Мебельной фабрики и поликлинику в ЖК «Ярославский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых соцобъектов в 2023 году.

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