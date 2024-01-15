Подмосковье 15 января 2024, 14:23 Новая поликлиника начала прием пациентов в микрорайоне Пироговском в Мытищах Роман Яковлев

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Новое здание поликлиники № 6 начало прием пациентов в микрорайоне Пироговском. К медицинскому учреждению прикреплены более 15,7 тысячи человек.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк уже успел оценить условия приема пациентов и работу медицинских специалистов. Он проинспектировал поликлинику, рассчитанную на 200 посещений, где обслуживают взрослых и детей.

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«Для микрорайона Пироговского появление еще одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — отметил Алексей Сапанюк.

Он подчеркнул, что здание новой поликлиники соответствует всем современным стандартам. Жители микрорайона отмечают, что ждали открытия нового медицинского учреждения с нетерпением.

Главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич указала, что поликлиника работает в полном объеме, а врачи обеспечены всем необходимым оборудованием для оказания высококачественной помощи.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева в строительстве нового здания поликлиники № 6.

«Благодаря нашему губернатору Андрею Воробьеву строительство поликлиники № 6 включили в государственную программу, согласно которой окончание срока строительства объекта было согласовано на сентябрь 2024 года», — сообщила Юлия Купецкая.

Она обратила отдельное внимание на то, что строители завершили все работы практически на год раньше.

Роман Яковлев Роман Яковлев Роман Яковлев Роман Яковлев Роман Яковлев

Ранее поликлиника № 6 размещалась в постройке XIX века. Со временем она перестала соответствовать современным требованиям. Сейчас здесь оборудовали удобные зоны для ожидания врачей, современную навигацию и зону для маленьких пациентов.

«Переезд в новые стены позволил врачам работать, а пациентам — получать медпомощь в комфортных условиях», — подытожила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В новой поликлинике функционируют раздельные входы для детей и взрослых. На первом этаже работают два кабинета неотложной медицинской помощи, кабинеты травматолога, хирурга и акушера-гинеколога. На втором этаже организована работа педиатрического отделения, где ведут прием пять врачей-педиатров, врач-оториноларинголог, офтальмолог, расположены кабинеты «Справка в 1 шаг» и «Кабинет здорового ребенка», процедурный и прививочный кабинеты. На третьем этаже организована работа терапевтического отделения. В медучреждении ведут прием пять участковых терапевтов, врач-эндокринолог, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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