Новую поликлинику открыли в Истре

Поликлиника рассчитана на 130 посещений в сутки. Пациентов принимают врачи-терапевты, а также узкие специалисты: невролог, кардиолог, аллерголог-иммунолог, окулист, лор, пульмонолог и нефролог.

В новой поликлинике есть отделение функциональной диагностики, процедурный кабинет и кабинет вакцинопрофилактики. Это здание является частью нового больничного комплекса в Истринском округе. Строительство этого объекта ведется под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он дал старт проекту осенью прошлого года.

Теперь здесь есть врачи таких специализаций, которых не было в прежней поликлинике.

«У нас появится врач-нефролог. Больных пациентов с болезнями почек очень большое количество в округе, и эти пациенты могут получать первичную консультацию, а дальше наблюдаться по диспансерному наблюдению. И если есть необходимость, то маршрутизироваться уже своевременно в гемодиализные центры», — отметила главный врач поликлиники Наталья Шокова.

Возводили медицинский комплекс в микрорайоне Полево строители Министерства обороны РФ. Теперь к поликлинике и больнице можно добраться на новом автобусе № 4, который останавливается в ста метрах от здания.