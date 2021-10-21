Новую поликлинику откроют в Реутове до конца осени

В Реутове завершается строительство новой поликлиники в микрорайоне 10А, которая откроет свои двери в конце осени. Глава городского округа Станислав Каторов проверил, как проходит оснащение медучреждения.

Строительно-монтажные работы завершены уже более чем на 90%. До конца октября их полностью закончат, рассказал глава Реутова.

«Завершение строительства поликлиники на 750 посещений в смену в 10А микрорайоне — наш приоритет! Сейчас монтируем „тяжелое“ оборудование, МРТ уже на объекте. Также установим цифровой маммограф, рентген, современные УЗИ-аппараты, хирургический комплекс», — сообщил Каторов.

Градоначальник отметил, что для поликлиники закупили оборудование на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

Фото: Александр Легкий

Основная работа по настройке техники проходит на первом и четвертом этажах. Второй и третий этажи почти готовы.

«Ждем технадзор для проверки. Степень готовности объекта оцениваю высоко. Как и было обещано, в этом году поликлиника заработает», — заверил глава Реутова.

Каторов также осмотрел и подвальную часть, где установят системы резервного питания, чтобы в случае отключения электричества все системы работали в штатном режиме и без перегрузов. Дизель-генератор уже на месте.

В поликлинику уже набраны 60% врачей и младшего медперсонала. В новое здание также переедет взрослое отделение поликлиники с Юбилейного проспекта, 17.