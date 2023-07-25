Подмосковье 25 июля 2023, 13:34 Новую поликлинику откроют в Одинцовском округе в августе пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Поликлинику на 350 посещений в смену откроют в селе Ромашково Одинцовского округа в начале августа. Современное медицинское учреждение построили на месте старой амбулатории.

В здании новой поликлиники разместятся кабинеты профильных специалистов и лечебной физкультуры, физиотерапевтическое отделение, а также дневной стационар.

Учреждение оформят в новом стиле. Так, внутреннее обустройство медицинских учреждений в Подмосковье приведут к единому стандарту. Изменения коснутся как взрослых отделений поликлиник, так и детских.

«Мы направляем значительные ресурсы на модернизацию стационаров и, конечно, поликлиник. Еще несколько лет назад мы говорили, что у нас каждый день в поликлиники приходят 120 тысяч человек, а сейчас эта цифра возросла уже до 200 тысяч. Поэтому мы не имеем права разочаровывать людей», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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