Подмосковье 27 декабря 2023, 13:48 Новую поликлинику откроют в Лобне в сентябре 2024 года Дарья Московцева

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В Лобне продолжается строительство новой поликлиники. Площадь здания составит почти 12 тысяч квадратных метров. Объект планируют сдать досрочно — в сентябре следующего года.

Работы стартовали в марте 2023 года. Новое пятиэтажное медучреждение ждут жители пяти микрорайонов. Поликлиника вместит 32 терапевтических участка.

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Специалисты уже завершили монолитные работы, закончили стены и перегородки внутри помещения. Строители приступили к черновой отделке, в ближайшее время начнут укладку внутренних инженерных сетей.

Уже сейчас начался набор медперсонала. Поликлиника на Заречной улице будет способна принять до 600 пациентов в сутки. Для жителей микрорайонов Катюшки и Букино она находится в шаговой доступности, а из Центрального, Москвича и Южного можно будет доехать на общественном транспорте за 15 минут.

Строительство поликлиники проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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