Новую поликлинику откроют в Красногорске в следующем году. Она рассчитана на 413 посещений в смену
Новый медицинский центр включает два отделения поликлиники: для взрослых на 273 посещения в смену и для детей — на 140. Отроют учреждение во втором квартале следующего года.
«На сегодняшний день на территории микрорайона „Изумрудные холмы“ построено восемь инфраструктурных объектов: три детских сада, общеобразовательная школа на 1,1 тысячи мест с собственным музеем, две начальных школы, детская художественная школа, хореографическая школа „Вдохновение“», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
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В учреждении будут отделения разного типа: терапевтическое, диагностическое, ЛФК, педиатрическое и другие. Принимать пациентов будут такие врачи, как гинеколог, хирург, кардиолог, уролог, невролог, маммолог, логопед, пульмонолог, оториноларинголог, офтальмолог и травматолог.
Кстати, поликлиника оборудуют всем необходимым для маломобильных групп населения. Также в учреждении откроют 170 новых вакансий.