07 декабря 2023, 10:45
Новую поликлинику откроют на Высоковольтной улице в Раменском в 2024 году
Современная поликлиника с продуманным расположением кабинетов и новым оборудованием откроется в Раменском в 2024 году. Учреждение на 250 посещений в смену появится на месте бывшего роддома на Высоковольтной улице.
В здании, где когда-то располагался роддом, сейчас идет капитальный ремонт. Медицинское учреждение уже подключено ко всем коммуникациям, сделана перепланировка, завершен ремонт кровли. На втором и третьем этажах начались отделочные работы.
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Вести прием в новой поликлинике будут терапевты, педиатры, а также узкие специалисты. В медучреждении можно будет пройти ЭКГ, ультразвуковое исследование и сделать рентген.
«Укомплектованность полная, врачи готовы к выходу, <…> оборудование уже закуплено», — рассказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.
Поликлинику приведут к единому стандарту, принятому в Московской области. Срок сдачи объекта — 2024 год.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.
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Раменское
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